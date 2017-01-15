تدريبات قوية للاعبي الزمالك في مران اليوم استعدادا لاستئناف الدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك تدريبات بدنية قوية علي هامش مران اليوم في ملعب النادي. ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز بعدما عاد اللاعبون من فترة الراحة أمس خلال التوقف المحلي حاليا بسبب كأس أمم إفريقيا 2019.







وبحسب الموقع الرسمي للقلعة البيضاء, حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات الفريق اليوم, حيث حضر اللاعب إلى النادي ووافق الجهاز الفني على إراحته لإنهاء بعض الأمور الخاصة به.





وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال بتصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق الأول وهم: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97 بالنادي ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيي مفتاح مواليد 2001.