موراي وماتيك-ساندز يحتفظان بلقب الزوجي المختلط بأمريكا المفتوحة للتنس

احتفظ جيمي موراي وبيثاني ماتيك-ساندز بلقب الزوجي المختلط لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم السبت بعد تغلبهما على التايوانية تشان هاو-تشينج والنيوزيلندي مايكل فينوس بمجموعتين متتاليتين بإستاد "آرثر آش".

وعزز الفوز سمعة موراي كأحد أفضل لاعبي العالم في منافسات الزوجي إذ حقق اللاعب البريطاني لقبه الثالث على التوالي في الزوجي المختلط على ملاعب "فلاشينج ميدوز".

واحتفلت ماتيك-ساندز، التي تعرضت لإصابة خطيرة في الركبة في ويمبلدون قبل عامين، بالفوز بنتيجة 6-2 و6-3 بأخذ صورة ذاتية (سيلفي) مع موراي، الذي نال اللقب في 2017 مع مارتينا هينجيس، الشقيق الأكبر لآندي المصنف الأول عالميًا سابقًا.

وقالت الأمريكية ماتيك-ساندز بطلة الألمبياد في الزوجي المختلط والتي عبرت عن سعادتها بعودتها إلى الملاعب بعد الخضوع لجراحة أخرى في الركبة في مارس (أذار) "استمتعنا كثيرًا. وهو يبقيني على أرض الواقع".

وأضافت اللاعبة البالغ عمرها 34 بعد حصد لقبها التاسع في منافسات الزوجي في البطولات الأربع الكبرى "الأمر يتعلق باختيار العقلية والسلوك".

وبدأت المباراة بحفاظ كل زوجي على إرساله قبل أن تميل الكفة لصالح الثنائي موراي وماتيك-ساندز الذي قدم مباراة نظيفة وارتكب 11 خطًأ سهلًا فقط وسدد 23 ضربة ناجحة.