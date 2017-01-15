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المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش ينضم إلى روما الإيطالي

المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش ينضم إلى روما الإيطالي

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تعاقد نادي روما الإيطالي مع المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش, لمدة موسم على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين يورو.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الاثنين أن كالينيتش (31 عاما) يعود إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ" من بوابة ذئاب العاصمة بعد أن لعب في السابق مع فيورنتينا ما بين عامي 2015-2017 و"إيه سي ميلان" موسم 2018-2019.

ويأتي انضمام كالينيتش لذئاب روما في اليوم الأخير من مهلة فترة الانتقالات الصيفية والذي شهد أيضا استعارة الأرميني هنريك مختاريان لمدة عام من آرسنال الإنجليزي.


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