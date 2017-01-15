وصول النني وانضمامه لمعسكر المنتخب بالإسكندرية

وصل لاعب المنتخب الوطني محمد النني والمحترف بنادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأحد،إلى برج العرب؛ لينضم إلى معسكر الفريق المقام حاليا بالإسكندرية؛ استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية، وسوف يشارك اللاعب في تدريبات المنتخب اليوم؛ ليصبح عدد اللاعبين في المعسكر 24 لاعبا.





ويخوض المنتخب خلال المعسكر مباراتين وديتين مع منتخبي تنزانيا وغينيا في آخر استعداداته لانطلاق البطولة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو القادم.







