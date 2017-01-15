سبارتاك موسكو يفشل في التأهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي

فشل سبارتاك موسكو في التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بخسارته يوم الخميس أمام ضيفه سبورتينج براجا البرتغالي (1-2)، في إياب الدور الرابع الأخير من التصفيات.

ويدين الفريق البرتغالي بالفضل في هذا الفوز، للاعب خط وسطه ريكاردو أورتا، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 42 و45، بينما أحرز زيلمخان باكاييف هدف سبارتاك الوحيد، في الدقيقة 89.

وكانت مباراة الذهاب في البرتغال، انتهت بفوز براجا أيضًا، بنتيجة 1-0 يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن تسحب قرعة مجموعات الدوري الأوروبي اليوم الجمعة، بمشاركة 48 فريقًا، أبرزهم مانشستر يونايتد، وأرسنال، وإشبيلية، ولاتسيو وروما.