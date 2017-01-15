رمضان صبحي: هدفنا التأهل لأولمبياد طوكيو

أكد رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ان الفريق على أتم الاستعداد لمواجهة جنوب افريقيا غدا في نصف نهائي كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر حاليا.

وقال صبحي في المؤتمر الصحفي: "نعلم جيدا صعوبة مواجهة جنوب افريقيا، ونسعى للتأهل إلى الاولمبياد، والمباريات السابقة منحتنا دفعة، ومباراة الغد هي الأهم وعملنا من أجل تلك اللحظة لمدة سنتين".

وتابع: "الكل في حالة تركيز وجاهز تماما للمباراة وأتمنى أن يحالفنا التوفيق غدا ، ونخطف بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف: "كان علينا ضغوطات كبيرة في الدور الأول ونجحنا في التعامل معها مع زيادة أعداد الجمهور, والضغط الوحيد الواقع علينا هو المسئولية تجاه منتخبنا وشعب مصر".

وعن عروض الاحتراف للاعبي المنتخب ، قال رمضان صبحي: "هدفنا هو التأهل للاولمبياد وبالتاكيد كل لاعب يتمنى الاحتراف لكننا لا نفكر الان في هذا الأمر, وحال التأهل للاولمبياد سيكون هناك تفكير بالتأكيد في الاحتراف عقب الانتهاء منها."

وتابع: "إذا كان جنوب افريقيا اقوى دفاع , فنحن أقوى هجوم ونجهز للمباراة منذ مباراة الكاميرون".