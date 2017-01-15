سمر حبشي تفوز بذهبيتين وفضية في رفع الأثقال بالألعاب الإفريقية

حصدت الرباعة المصرية سمر حبشي ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية تضاف لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط. وفازت حبشي بذهبية منافسات الخطف لوزن 87 كجم اليوم /الجمعة/ برفع ثقل يزن 106 كجم قبل أن تضيف فضية في "النطر" برفع ثقل يزن 125 كجم; لتحصل على ذهبية أخرى في المجموع الذي بلغ 231 كجم.

وفي منافسات وزن أكثر من 87 كجم، حصلت المصرية حليمة عبد العظيم على الميداليات الذهبية الثلاث لمنافسات الخطف و"النطر" والمجموع، فيما فازت زميلتها شيماء خلف بالميداليات الفضية الثلاث لمنافسات نفس الوزن.



