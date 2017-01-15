الأهلي يجهز محمود وحيد لمواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، اصطحاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق في رحلة غينيا الاستوائية، التي يخوض خلالها الفريق مواجهة كانو سبورت في ذهاب دور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم 14 سبتمبر الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة محمود وحيد، بعد تعرضه لكدمة في القدم أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث خضع اللاعب بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي، اشتمل على العديد من التدريبات داخل صالة الجيم وملعب التتش.

ومن المقرر أن يخضع "وحيد"، لاختبار طبي عصر غد السبت قبل انطلاق المران للتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، والتي تزايدت بشكل كبير لاسيما وأن اللاعب لم يشكو من أي ألم خلال فترة التأهيل.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء غد السبت، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اليوم من الجهاز الفني للفريق بقيادة فايلر.

ويدرس المدير الفني إقامة مباراة ودية الأسبوع المقبل قبل السفر إلى غينيا، للتأكيد على بعض النواحي الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي في أول مباراة رسمية له مع الفريق أمام كانو سبورت.



