بالفيديو.. عمرو زكي يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث

طمأن اللاعب عمرو زكي جمهوره العريض بعد تعرضه لحادث سيارة يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد ظهوره في فيديو مع أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى السابق.

وقد زار حسن، زميله عمرو زكى فى المستشفى للاطمئنان عليه بعد الحادث الذى تعرض له منذ ثلاثة أيام.

ونشر العميد فيديو عبر موقع مشاركة الصور "إنستجرام"، يظهر فيه برفقة البلدوزر والذى طمأن الجماهير على حالته مؤكدًا أنه يتحسن، وداعبه أحمد حسن قائلا: "أنا شايف ان وشك اتظبط بعد الحادثة"، ليرد عليه اترد على البارد".

وأكد زكى امتنانه لزيارة الصقر أحمد حسن له بعد الحادث، بالإضافة إلى زيارة العديد من نجوم الكرة المصرية من أبناء جيله.







