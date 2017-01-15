مدرب تونس: لن التفت إلى الانتقادات وأعرف منتخب مالي عن ظهر قلب





عقدت اللجنة المنظمة لكان 2019 مؤتمرا صحفيا للفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس استعدادا لمباراة نسور قرطاج غدا أمام مالي في ثاني جولات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية .

وقال جريس في تصريحاته اليوم الخميس - "يجب علينا أن نحصد ما عملنا عليه خلال مباريات الإعداد أمام كرواتيا والعراق والأداء القوي الذي ظهرنا عليه" .

وتابع :"يجب تقديم الجانب العملي على الجانب الشخصي ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية، أعرف لاعبي منتخب مالي الذي سبق ودربته ولكن في النهاية لابد من العمل الإنساني على الفوز بنقاط المباراة كاملة"

وأضاف:"لقد تابعت منتخب مالي أمام موريتانيا وأري أنه قدم أداء رائعا في المباراة الأولى ترشحه للذهاب بعيدا في البطولة" .

وأختتم الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس تصريحاته بالتأكيد على أن الترشح للدور الثاني هو المهم الأن دون النظر إلى ترتيب الصعود .



