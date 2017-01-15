مصر تستحوذ على منصة تتويج سلاح "السابر" بدورة الألعاب الإفريقية

استحوذت اللاعبات المصريات على منصة تتويج سلاح "السابر" بدورة الألعاب الإفريقية; ليضفن ثلاث ميداليات جديدة لرصيد مصر بالدورة المقامة حاليا بالمغرب.

وأحرزت ندى حافظ المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات سلاح السابر بعد فوزها في نهائي مصري خالص 16-8 على زميلتها نور منتصر التي أحرزت المركز الثاني والميدالية الفضية, بينما حققت لينا محمد الميدالية البرونزية.

ويرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح, ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف وإسلام جمال مدرب سيف المبارزة.



