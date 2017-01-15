الزمالك يلعب غدا لتحديد المراكز من الخامس للعاشر بمونديال أندية اليد

يستعد فريق كرة اليد بنادي الزمالك لخوض مواجهة نيويورك سيتي الأمريكي ,غدا الجمعة, ضمن لقاءات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس للعاشر بكأس العالم للأندية, التي تستضيفها حاليا مدينة الدمام السعودية.

ومن المقرر إقامة اللقاء في الثالثة والنصف عصر الغد على أن يواجه الزمالك في مباراته الثانية نادي الدحيل في الحادية عشرة والنصف صباح بعد غد السبت.

بينما تضم المجموعة الأولى لتحديد المراكز من الخامس للعاشر بمونديال أندية اليد كلا من مضر السعودي وجامعة سيدني الأسترالي وتاوباتي البرازيلي.



