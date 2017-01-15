رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي التعاقد مع السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ويعاونه 3 مساعدين خلال الفترة القادمة.

صدر قرار النادى، اليوم السبت، بعد عرض طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والاعتماد من مجلس الإدارة, وقد ينضم للمدرب ومساعديه محلل أداء فى وقت لاحق.

وقام وفد النادي المتواجد في أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة, وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامي الأهلي في سويسرا.

جاء اختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر بعدما حددت 5 أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد على 30 سيرة ذاتية..وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنان لم تتم المفاوضات معهما بشكل نهائى أولهما الإيطالي سباليتي والذي وافق الأهلي على طلباته التعاقدية والمادية, لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالي, ولم يحدد الموعد الواضح للخلاص مع مشكلته التي أشار إليها.

ولم تستكمل المفاوضات مع سباليتي نظرا لضيق الوقت خاصة وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين, كما أن فريق الأهلى يستعد حاليا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو في ذهاب دور 32 لدوري رابطة الأبطال والذي تحدد له 14 سبتمبر.

أما الأسم الثاني الذي لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقة الأهلي على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلي مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذى وافق على قبول المهمة, لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم, وهو ما لا يناسب الأهلى فى الفترة الحالية.



