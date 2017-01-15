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الإتحاد الكويتي لكرة القدم يقرر تطبيق تقنية ال (VAR) في موسم 2019

الإتحاد الكويتي لكرة القدم يقرر تطبيق تقنية ال (VAR) في موسم 2019

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أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اعتزامه تطبيق تقنية الحكم المساعد (VAR) في الموسم المقبل 2019 - 2020. 

وقرر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مخاطبة الهيئة العامة للرياضة الكويتية لتوفير واعتماد الميزانية الخاصة لتطبيق تقنية الحكم المساعد (VAR)، نظرا للتكلفة المالية المرتفعة لها، والتي تحتاج إلى ميزانية خاصة. 

وأشار إلى أنه في إطار خطط الاتحاد لتطبيق تقنية ال(VAR)، ستقام الدورة التدريبية الثانية للحكام في 25 يونيو الجاري، على كيفية التعامل مع تقنية ال (VAR) حيث سبق وأن أقيمت الدورة الأولى في 7 أبريل الماضي، باعتماد من الاتحادين الآسيوي والدولي، بحضور المحاضر البريطاني ستيفن جراهام. 


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