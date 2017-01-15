أحمد حسن: مصر قادرة على التتويج بأمم إفريقيا

صرح مدير الكرة في نادي بيراميدز أحمد حسن إن منتخب مصر يمتلك حظوظا كبيرة في حصد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى و19 يوليو المقبل.







وأكد حسن في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد: أن منتخب مصر قادر على التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه مشيرا إلى أن عاملي الأرض والجمهور سيكون لهما دورا كبيرا في البطولة القادمة.





وأضاف عميد لاعبي العالم "بالرغم من إقامة البطولة الإفريقية في مصر إلا أنها ستتطلب عملا كبيرا من الجهاز الفني بقيادة المكسيكسي خافيير أجيري نظرا لقوة المنافسة وقوة المنتخبات المشاركة في المسابقة التي تقام لأول مرة بوجود 24 منتخبا".





وأشار مسئول نادي بيراميدز, إلى أنه بجانب منتخب مصريوجد منتخبات عديدة مرشحة لحصد اللقب القاري وأبرزهم المغرب والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وتونس مؤكدا أن البطولة ستشهد مباريات قوية للغاية ومنافسة كبيرة بين جميع المنتخبات مع إمكانية حدوث مفاجآت من المنتخبات التي لا تملك تاريخا كبيرا في القارة السمراء.





وعن مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية أوضح قائد منتخب مصر السابق أن القرعة أفادت منتخب مصر كثيرا, بعدما أوقعته في مجموعة سهلة نسبيا لعدم وجود أي منتخب من شمال القارة بجانب ابتعاد مصر عن المنتخبات العريقة في إفريقيا مشيرا إلى المنتخب قادر على تصدر ترتيب المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات "الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي".





وأشاد نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي السابق بانضمام خماسي بيراميدز "أحمد الشناوي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد" لقائمة الفراعنة في البطولة الإفريقية مؤكدا أن نادي بيراميدز حقق إنجازا بانضمام خمسة لاعبين منه للمنتخب متفوقا على ناديي الأهلي والزمالك ولكل منهما أربعة لاعبين فقط في المنتخب.