مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي بالأسبوع الأول للموسم الجديد للبريميرليج

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس برنامج مباريات المسابقة للموسم المقبل (2019-2020), والذي سينطلق في التاسع من أغسطس القادم.







وفي الجولة الأولى يفتتح ليفربول المسابقة باستضافة العائد إلى البريميرليج, نورويتش سيتي مساء الجمعة الموافق 9 أغسطس على ملعب "أنفيلد".





وضمن الجولة الافتتاحية أيضا, يلعب حامل اللقب مانشستر سيتي في ضيافة وست هام يونايتد, فيما يستضيف توتنهام أستون فيلا.





وتختتم الجولة يوم 11 من الشهر ذاته بمباراتين الأولى تجمع نيوكاسل بضيفه آرسنال, بينما ستشهد الثانية قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي, على ملعب أولد ترافورد.



