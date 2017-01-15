تونس تستضيف بوروندي وديًا في آخر الاستعدادات لأمم أفريقيا

يستضيف منتخب تونس نظيره بوروندي وديًا على الملعب "الأولمبي" في رادس، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الإثنين، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.







ويسعى المنتخب التونسي لمواصلة نغمة الانتصارات، بعدما فاز على كرواتيا بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.





في المقابل، يرغب المنتخب البوروندي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، خاصة أنه سيخوض منافسات أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعدما خطف بطاقة التأهل في التصفيات المؤهلة للبطولة.





يذكر أن قرعة كأس الأمم الأفريقية قد أسفرت عن وقوع تونس في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات مالي، موريتانيا وأنجولا، بينما تتواجد بوروندي في المجموعة الثانية، بجوار نيجيريا، غينيا ومدغشقر.







