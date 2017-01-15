المصري كريم عبد الجواد يفوز ببطولة "سى اى بي" للاسكواش

فاز اللاعب المصرى كريم عبد الجواد ببطولة "سى أى بي" للاسكواش، التى نظمت فى القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 من شهر يونيو الجاري.

وتمكن كريم عبد الجواد، المصنف الرابع، في الفوز فى المباراة النهائية على مواطنه محمد أبو الغار بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط (12 - 10 ، 11 - 6 ، 5 - 11 ، 8 - 11 ، 12 - 10) في مباراة ماراثونية استغرقت 92 دقيقة.





وبذلك تكون مصر قد فازت بمسابقتى الرجال والسيدات بعدما فازت رنيم الوليلى في وقت سابق اليوم بمسابقة السيدات بعدما فازت فى النهائى على الفرنسية كاميل سيرم. وتعتبر بطولة "سي آي بي" إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



