اليوم..تونس تواجه أنجولا وتتطلع لإنطلاقة مثالية بأمم أفريقيا

يقص منتخب تونس شريط مشواره في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الامم الافريقية عندما يلتقي في السابعة مساء اليوم، الاثنين مع أنجولا بملعب "السويس"، ضمن منافسات الجولة الاولى بالمجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبي مالي وموريتانيا.

ويتطلع منتخب تونس لتحقيق إنطلاقة مثالية في بطولة كأس الامم الافريقية في بداية رحلة البحث عن اللقب الثاني بعدما سبق وتوج باللقب القارى فى مناسبة وحيدة عام 2004 عندما تفوق فى المباراة النهائية على المغرب فى المباراة النهائية التى جمعتهما بملعب "رادس".

قدم منتخب تونس عروضاً رائعة فى التصفيات المؤهلة لبطولة امم افريقيا، ويتواجد فى المجموعة العاشرة بجانب منتخبات مصر والنيجر واسواتينى، ونجحت تونس فى حصد 15 نقطة جمعتها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة ليعتلى صدارة المجموعة، وتمكن منتخب تونس من تسجيل 12 هدفاً فى 6 مباريات خاضها بالتصفيات بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

وفى مجمل مشاركاته السابقة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، خاض منتخب تونس 68 مباراة، وحقق الفوز فى 22 مباراة وخسر 21 وتعادل فى 25 مباراة، وسجل 88 هدفاً وتلقت شباكه 86.

ويسجل منتخب تونس الظهور الـ19 فى مسابقة كأس الأمم الأفريقية، في الوقت الذي يعانى فيه منتخب "نسور قرطاج" من عقدة مزمنة بعدما فشل فى تجاوز الدور ربع النهائى منذ نسخة 2004، حيث ودع المسابقة القارية من الدور الأول "مرتين" و4 مرات من الدور ربع النهائى.

وسيكون منتخب تونس متسلحاً بدعم جماهير السويس بعدما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي عن نفاذ تذاكر اللقاء، كما يمتلك المنتخب التونسي بقيادة المدرب الفرنسي آلان جيريس، تشكيلة مدججة بالنجوم ترجح كفته في الخروج من مباراة اليوم بالنقاط الثلاث وأبرزهم وهبي الخزري لاعب وسط سانت ايتيان الفرنسي، الذى سجل 13 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الفرنسى، بجانب القدرات الفنية الفائقة التى يمتكلها حيث القدرة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف بمختلف الطرق.

في المقابل يسعى منتخب أنجولا الذي يسجل الظهور الثامن فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية لأفساد مخطط منتخب تونس وذلك بالخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.

ويسجل التاريخ أن أبرز إنجازات المنتخب الأنجولي في كأس الأمم الأفريقية، هو التأهل للدور ربع النهائي في نسختى 2008 و2010، وسيسعى خلال البطولة الحالية إلى تخطي هذا الدور لأول مرة في تاريخه.

ونجح منتخب أنجولا في حجز مقعده في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الامم الافريقية، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة في التصفيات المؤهلة لـ "كان 2019"، حيث فاز في 4 مباريات وخسر في مباراتين.



