ليفربول يدعم محمد صلاح قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على تقديم الدعم لنجمه محمد صلاح قبل مواجهة المنتخب الوطني أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في ثانِي مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو.

ونشر ليفربول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم /الأربعاء/ رسالة يدعم فيها هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مضمونها "في ثاني مباريات منتخب الفراعنة، الملك المصري محمد صلاح يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، كل التوفيق يا صلاح".

واستطاع المنتخب الوطني تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية الجمعة الماضية على زيمبابوي بهدف دون رد أحرزه محمود حسن تريزيجية.



