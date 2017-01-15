جريزمان على اعتاب باريس سان جيرمان

اقترب الفرنسي أنطوان جريزيمان من العودة للدورى الفرنسي والتراجع عن فكرة الانضمام لبرشلونة الاسباني





صحيفة سبورت اشارت الى ان اللاعب سيعود لفرنسا عبر بوابة فريق باريس سان جيرمان وان اللاعب التقي بناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان واتفق معه حول الانتقال للنادي الفرنسي في الموسم المقبل





وذكرت الصحيفة ان جريزمان سيحل محل الأوروجوائي إدينسون كافاني في هجوم سان جيرمان بسبب الرحيل المحتمل للأخير في الميركاتو الصيفي.





واضافت الصحيفة ان قرار اللاعب بالعودة لفرنسا لوجود رفض لصفقته في غرف ملابس البارسا وتعرضه للصافرات من جماهير الفريق الكتالوني خلال آخر زيارة إلى ملعب "كامب نو".



