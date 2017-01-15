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مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الكاميروني "أونانا"

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الكاميروني "أونانا"

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يستهدف مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا، لاعب أياكس أمستردام، صاحب الـ23 عاما، تحسبا لرحيل الإسباني ديفيد دي خيا عن "أولد ترافورد" في الصيف الحالي.

وسيكون ضم أونانا حلا اقتصاديا مميزا لليونايتد، لأن قيمة اللاعب تبلغ 40 مليون استرليني فقط، مقارنة بصفقة يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، التي قد تتجاوز الـ100 مليون استرليني،بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

يذكر أن عقد دي خيا ينتهي مع مانشستر يونايتد في صيف 2020، وحتى الآن رفض الحارس الإسباني كل عروض إدارة النادي، للتوقيع على عقد جديد.



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