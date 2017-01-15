كينيا تفوز على تنزانيا 3-2 وتبقى على آمال التأهل

نجح فريق كينيا في خطف الفوز من نظيره التنزاني بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثالثة.

وكانت تنزانيا قد تقدمت في الشوط الاول بهدف للاعب سايمون مسوفا في الدقيقة 6 ، إلا أن كينيا أحرزت هدف التعادل عن طريق اللاعب جون اوييمبا في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، وبعد دقيقة واحدة استطاعت تنزانيا في العودة للمقدمة بالهدف الثاني بقدم اللاعب مبوانا ساماتا.

وفي الشوط الثاني نجح كينيا في العودة الى اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب جون اوييمبا.. وفي الدقيقة 80 من عمر اللقاء أحرز ميكاييل اولونجا هدف التقدم القاتل للمنتخب الكيني.

فوز كينيا على تنزانيا بنتيجة 3-2 منح لها فرصة الصعود خلال اللقاء القادم أمام السنغال التي تلقت هزيمة في المباراة السابقة أمام الجزائر.



