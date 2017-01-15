فوز فالنسيا على ريال مايوركا 2 / صفر بالليجا الإسبانية

حقق فريق فالنسيا انتصاره الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم, بعدما تغلب على ضيفه ريال مايوركا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الأسبوع الثالث للمسابقة.

وجاء هدفا الفريق الأندلسي عن طريق نجمه دانيال باريخو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 42 و57.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فالنسيا إلى 4 نقاط في المركز التاسع مؤقتا, لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة, فيما توقف رصيد مايوركا عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر, بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي في البطولة.



