مدرب البرازيل يطالب لاعبيه بـ"النضوج" خلال مواجهة باراجواي

قال المدير الفني لمنتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، إن مواجهة باراجواي المقررة إقامتها غدا الجمعة، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، تتطلب "مستوى عال جدا من التركيز".

وأكد مدرب السيليساو في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس - للتحدث بشأن المباراة التي ستقام على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، "أن المباراة ستكون حاسمة .. ويجب على الجميع التحلى بالتركيز الشديد لأن الأمر يتعلق بمباراة إقصائية".

وتوقع تيتي مواجهة "متكافئة" أمام باراجواي، مطالبا لاعبيه بالتحلي بـ"النضوج" إذا عجزوا عن التسجيل في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، ومن ثم يجب الكفاح حتى صافرة النهاية".

ويتواجه منتخبا البرازيل وباراجواي بملعب أرينا دو جريميو في بورتو أليجري، لتحديد المتأهل بينهما إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، ويلتقي المتأهل في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة فنزويلا والأرجنتين المقررة في نفس اليوم.



