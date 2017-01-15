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مصر تواجه "الأولاد" في نصف نهائي افريقيا تحت 23 سنة

مصر تواجه "الأولاد" في نصف نهائي افريقيا تحت 23 سنة

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يلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الجنوب افريقي الثلاثاء القادم في دور نصف النهائي لبطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، بعد احتلال "الأولاد" المركز الثاني في المجموعة الثانية، ضمن دور المجموعات من البطولة المقامة حاليًا في مصر.

وكان منتخب جنوب افريقيا تعادل سلبيا مع نيجيريا على ستاد السلام ليتمكن المنتخب الجنوب إفريقي من احتلال المركز الثاني في المجموعة ويواجه متصدر المركز الأول في المجموعة الأولى مصر.

وبالرغم من حصول جنوب إفريقيا على 5 نقاط فقط، لكنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة، بينما ذهبت الصدارة إلى كوت ديفوار، بعد الفوز بهدف نظيف على زامبيا الذي اكتفى بنقطة واحدة في قاع المجموعة.

وأحرز كوواديو إيف دبيلا هدف مباراة كوت ديفوار الوحيد في الدقيقة 61 من عمر المباراة، الذي منح الصدارة لصالح بلاده.


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