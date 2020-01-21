وصول فريق مازيمبي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة القادمة

وصلت بعثة فريق نادي مازيمبي الكونغولي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء استعدادل لمواجهة نادي الزمالك في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي تقام على ملعب السلام مساء يوم الجمعة القادم .

وتضم البعثة 40 فردابرئاسة كامامبا أدو عضو الاتحاد الكونغولي وكان في استقبالها عدد من أعضاء العلاقات العامة بنادي الزمالك .

واحتل مازيمبي قمة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط يليه الزمالك برصيد 7 نقاط .. ويقود المباراة طاقم تحكيم سنغالى برئاسة ماجيتى نداى الذي يصل الي القاهرة غدا الأربعاء.



