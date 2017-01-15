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الإصابة تحرم الأرجنتيني أوكامبوس من مواجهة أوروجواي غدا

الإصابة تحرم الأرجنتيني أوكامبوس من مواجهة أوروجواي غدا

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خرج لوكاس أوكامبوس نجم المنتخب الأرجنتيني من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة أوروجواي وديا، غدا الاثنين، للإصابة.

وتعرض أوكامبوس لاعب إشبيلية لإصابة عضلية خلال المباراة الودية التي فاز فيها الأرجنتين على البرازيل بهدف نظيف في مباراة السوبر كلاسيكو التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض. ولن يتمكن أوكامبوس من المشاركة في المباراة الودية الأخرى للأرجنتين أمام أوروجواي، إذ عاد إلى إشبيلية لتلقي العلاج في النادي الإسباني. وأوضح إشبيلية أن أوكامبوس - وفقا للتقارير الطبية - يعاني من مشكلة عضلية في ساقه اليسرى.

وأضاف مصيلحى أن خطة الإعداد التى تم وضعها للمنتخبات فى إطار الاستعداد لمختلف البطولات، تأتى بنتائج إيجابية و تجنى السلة المصرية ثمارها.

توج منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 سنة بلقب البطولة الأفريقية بمنافسات 3/3، بعد التغلب على مالى فى نهائى البطولة بنتيجة 13/14، و توج منتخب سيدات السلة بالمركز الأول الميدالية الذهبية فى منافسات البطولة بعد التغلب على مالى بنتيجة 18/15 بنهائي المنافسات، أما منتخب الرجال فحصد اللقب الميدالية الذهبية بالتغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 21/12.


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