زفيريف يبلغ قبل نهائي البطولة الختامية للتنس

بلغ ألكسندر زفيريف حامل اللقب الدور قبل النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال بعد فوزه 6-4 و7-6 على الروسي دانييل ميدفيديف، الذي يشارك لأول مرة، ليودع رفائيل نادال البطولة مبكرًا يوم الجمعة.

وتألق اللاعب الألماني البالغ عمره 22 عامًا في ضربات الإرسال طوال المباراة خاصة في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية ليحقق انتصاره الثاني في المجموعة ويحجز المقعد الثاني بدلًا من نادال المصنف الأول عالميًا.

وتغلب الإسباني نادال في وقت سابق على متصدر المجموعة ستيفانوس تيتيباس 6-7 و6-4 و7-5 في مباراة قوية استغرقت نحو ثلاث ساعات ليحافظ على آماله في التأهل لقبل النهائي لكنه كان بحاجة ليسدي ميدفيديف معروفًا له ويفوز على زفيريف.

وخسر ميدفيديف (23 عامًا) الشوط الأول والإرسال معه ولم يشكل أي خطورة على إرسال منافسه.

وارتكب اللاعب الروسي خطًأ مزدوجًا في ضربة الإرسال والنتيجة 3-4 في الشوط الفاصل ليمنح زفيريف التقدم بنقطتين لينهي اللاعب الألماني الشوط بضربة إرسال ساحقة.

وكانت ليلة رائعة لزفيريف لكنها مخيبة لآمال الذين كانوا يتمنون مشاهدة مباراة تجمع بين نادال وفيدرر في قبل النهائي يوم السبت.

وسيلتقي اليوناني تيتيباس، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، مع البطل ست مرات فيدرر بينما سيواجه زفيريف اللاعب النمساوي دومينيك تيم.