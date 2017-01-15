مصرللطيران تنقل منتخب اوغندا للمشاركة في كأس بطولة الأمم الإفريقية

وصلت بعثة منتخب أوغندا الأول لكرة القدم اليوم الاثنين إلى القاهرة، للمشاركة في منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.







حيث قامت مصرللطيران بنقل منتخب اوغندا قادما من ابوظبي الي القاهرة للمشاركة في كأس بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.





ويستهل المنتخب الأوغندي مشواره في البطولة بمواجهة الكونغو الديموقراطية يوم السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر وزيمبابوي.











