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استعداداً لأمم أفريقيا 2019

المنتخب الوطنى يخوض تدريبه أستعدادا لمباراة غينيا الودية

المنتخب الوطنى يخوض تدريبه أستعدادا لمباراة غينيا الودية

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خاض المنتخب الوطنى لكرة القدم تدريبه اليوم بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الإعداد لودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية استعداداً لأمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل وتستضيفها مصر. 

وشهد المران إجراء اللاعبين تدريبات بدنية إلى جانب محاضرة من قبل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني عن ودية تنزانيا التى أقيمت أمس الخميس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد ودياً.  


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