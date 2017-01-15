"تذكرتى" تعلن فتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى أمم إفريقيا

أعلنت شركة "تذكرتي"، أنه قد تم فتح باب شراء تذاكر كأس الأمم الأفريقية، للدور الـ16، اعتبارا من أمس الثلاثاء، الموافق 25 يونيو.

ولفتت شركة تذكرتى، أن حجز التذاكر، يشمل مباريات دور الـ 16، ودور الثمانية، إضافة إلى إمكانية حجز تذاكر مباريات الدور قبل النهائى والنهائى، مشيرة إلى أن مدة حجز تذاكر المباريات تستمر لـ14 يوما، فى الفترة من (26 يونيو 2016)، وحتى (9 يوليو 2019).

وتؤكد شركة تذكرتى أن دخول كافة الاستادات المقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية، غير متاح دون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع (Fan ID)، وتؤكد للمشجعين أن التذكرة المشتراة تكون مرتبطة على النظام الإلكترونى ببطاقة المشجع الذى اشترى التذكرة فهما معا بمثابة تصريح للمشجع بعبور بوابات الاستاد.

وأوضحت الشركة أنه تم رصد عدة حالات حصل فيها المشجع على تذكرة من آخرين سواء عن طريق الشراء النقدى أو فى صورة هدية وتوجه بها إلى الاستاد دون أن تكون مربوطة إلكترونيا ببطاقة المشجع الخاصة به مما ترتب عليه صعوبات فى إتاحة الدخول لهؤلاء المشجعين.

وأضاف بيان الشركة، بناء على ما تقدم تنبه شركة تذكرتى أن كافة التذاكر أيا كان مصدرها لزاما أن تكون مربوطة مسبقا ببطاقة المشجع حامل التذكرة وأن هذا الربط يجب تفعيله قبيل يوم المباراة وليس على بوابات الدخول، وفى حالة ضبط مثل تلك الحالات فأنه لن يسمح للمشجع بالدخول وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة والتى قد تمتد لإلغاء بطاقة المشجع تماما، وهو الأمر الذى لا يسعى له أى من المشجعين.

وتابع البيان أن الشركة تثق فى نزاهة المشجعين الملتزمين بالقواعد المنظمة تؤكد حرصها على نجاح البطولة واظهار مصر بالشكل الذى يليق بها رائدة فى تنظيم الأحداث الإقليمية والعالمية.



