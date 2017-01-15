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منتخب ألمانيا يتأهل ليورو 2020 بفوزه على بيلاروسيا

منتخب ألمانيا يتأهل ليورو 2020 بفوزه على بيلاروسيا

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تأهل منتخب ألمانيا لكرة القدم إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بشكل رسمي بعد فوزه الكبير مساء اليوم السبت، على ضيفه منتخب بيلاروسيا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بروسيا بارك" ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثالثة للتصفيات القارية.

سجل رباعية المنتخب الألماني، تونس كروس "هدفين" في الدقيقتين 55 و83، ماتياس جينتير في الدقيقة 41، وليون جوريتسكا في الدقيقة 49.

ورفع الفوز رصيد منتخب ألمانيا إلى 18 نقطة، ليتصدر ترتيب المجموعة، ويحجز مقعده في يورو 2020، بينما توقف رصيد بيلاروسيا عند أربع نقاط في المركز الرابع.


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