عبد الحفيظ : الأهلي جاهز لرحلة غينيا الاستوائية لملاقاة كانو سبورت

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي , أن الفريق جاهز لرحلة غينيا الاستوائية المرتقبة يوم 11 سبتمبر الجاري; استعدادا لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور ال`32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف :" رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية ستكون في 11 ساعة ونصف تقريبا تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا في إثيوبيا" , وأوضح أنه اطمأن على كافة الإجراءات الخاصة بالرحلة من خلال الاتصالات المستمرة مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية.

وأشار إلى أنه سيطير إلى غينيا الاستوائية برفقة سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة ب` 48ساعة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بفندق الإقامة وتأمين البعثة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالرحلة.

ورحب عبد الحفيظ , بتعديل موعد مباراة كانو سبورت لتقام في الساعة الخامسة مساء بدلا من الساعة الثالثة عصرا بناء على طلب الفريق المنافس.

واكد إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مسئولي نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والسفارة المصرية, يفيد بطلب الفريق المنافس تعديل موعد مباراة الفريقين المقرر لها يوم السبت المقبل, مؤكدا أن الأهلي جاهز للمباراة, وهناك حالة من التركيز من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة لحجز بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات.

وأوضح أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في تقديم مباراة قوية في مواجهة بطل غينيا الاستوائية لتسهيل المهمة وتخطي هذا الدور.

وفي سياق آخر, نفى عبد الحفيظ وصول أية عروض رسمية لشراء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وكانت بعض الأنباء قد تحدثت مؤخرا عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية السعودية لشراء اللاعب, إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تماما, مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للاعب.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي لم يتلق أية عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية, مؤكدا أن الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة .كانو سبورت/ بطل غينيا الاستوائية .

يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية فجر الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

وفي سياق آخر, توجت جيانا فاروق, لاعبة الأهلي والمنتخب الوطني للكاراتيه, بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الدوري العالمي الذي يقام في اليابان, بعد تغلبها على الفرنسية ليلى هيرتوو, في الدور النهائي من البطولة لوزن تحت 61 كجم, بنتيجة 4``3 .

ويعد الدوري العالمي للكاراتيه, أحد المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020 , وصعدت جيانا فاروق للمباراة النهائية, عقب تغلبها أمس السبت على المصنفة الأولى على العالم الصينية ين يويان (5-0) في نصف النهائي.

وكانت جيانا فاروق قد حصدت الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية, التي أقيمت مؤخرا في المغرب.



