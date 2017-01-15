خبراء الكرة المصرية يؤكدون قدرة المنتخب على عبور عقبة الكونغو بنجاح

يستكمل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، غدا بلقاء منتخب الكونغو الديمقراطية على إستاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من المجموعة الأولى للمسابقة القارية.



وكان المنتخب قد استهل مشواره في البطولة الإفريقية بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف سجله اللاعب محمود حسن تريزيجيه.

وأكد عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المنتخب الوطني قادر على تحقيق الفوز على منتخب الكونغو، ومواصلة انتصاراته المتتالية في بطولة إفريقيا، ليضع قدما في دور الـ 16.

وأوضح جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، أن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد أمام الكونغو، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق وأبرزهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومحمود تريزيجيه المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، وعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز.

وعن توقعاته للتشكيل الأساسي الذي سيخوض به خافير أجيري اللقاء القادم، أكد عبد الحميد أن المدير الفني سيحافظ على نفس تشكيل اللقاء الماضي أمام زيمبابوي، خاصة بعدما حقق المنتخب الفوز، رغم هبوط المستوى في الشوط الثاني بسبب التغييرات التي أجراها الجهاز الفني، حيث سعى للحفاظ على هدف التقدم، وليس تعزيزه بأهداف أخرى.

واشار عبد الحميد إلى أن لاعبي المنتخب يحتاجون لفترة من أجل التعود بشكل كامل عل طريقة لعب خافيير أجيري.

وأضاف، "منتخب الكونغو ليس بالمنتخب السهل رغم خسارته في الجولة الأولى أمام أوغندا بهدفين، ويجب أن يبذل المنتخب قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز غدا، للاقتراب من التأهل لدور الـ 16 للمسابقة الإفريقية.

من جهته، أكد فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ولاعب منتخب مصر الأسبق، أن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة في مباراة الغد أمام الكونغو الديمقراطية.

وشدد مبروك، على أهمية مواجهة الكونغو بالنسبة لمنتخب مصر، قائلا "الفوز على منتخب الكونغو سيمنح لاعبي المنتخب الوطني دفعة معنوية كبيرة لاستكمال المشوار الإفريقي بنجاح، وسيزيد من الثقة والانسجام بين لاعبي المنتخب المصري.

وأضاف مبروك، "يجب على أجيري خوض اللقاء بطريقة هجومية، إلى جانب استغلال اللاعبين للفرص من أجل تسجيل الأهداف، وأن يضغطوا على الفريق المنافس منذ الدقيقة الأولى من عمر اللقاء".

وعن أداء المنتخب الوطني خلال مواجهة زيمبابوي، أشار إلى أن المنتخب نجح في الظهور بشكل جماعي، إلا أنه مازال لم يتضح مستواه بشكل كبير خاصة وأن مباراة الافتتاح كان يخوضها منتخب الفراعنة تحت ضغط كبير خاصة وأنها أول مباراة في بطولة الأمم الإفريقية 2019

من جهته، أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن مستوى منتخب مصر سيتطور مع مرور المباريات، بداية من لقاء الكونغو القادم، مشيرا إلى أن الفراعنة لن يجدوا أي صعوبات في التأهل للدور التالي من المسابقة القارية.

وأضاف طارق يحيى، أن المباريات الافتتاحية دائما تكون صعبة، وهو ما تعرض له أيضا منتخبا نيجيريا والمغرب في أولى مبارياتهما أمام كل من بوروندي وناميبيا.

وتابع مدرب سموحة وبتروجيت الأسبق، "منتخب الكونغو ظهر بشكل غير جيد في مباراته أمام أوغندا التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين، ولن يسبب أي صعوبات أمام الفراعنة غدا".

كما أكد خالد بيبو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ضرورة ابتعاد لاعبي منتخب مصر عن كل المؤثرات الخارجية من أجل التركيز في المباراة القادمة أمام الكونغو وفي باقي اللقاءات.

وأوضح بيبو، أن لاعبي المنتخب يتعرضون لضغوطات كبيرة في الفترة الحالية بسبب مطالبة الجميع بحصد اللقب الإفريقي من قبل الجماهير ووسائل الإعلام، مشددا على ضرورة إنهاء هذا الأمر، لكي يخوض الفريق المباريات المقبلة بأريحية وبدون ضغوطات.

وقال نجم الإسماعيلي الأسبق، "المجموعة التي يتواجد بها المنتخب المصري سهلة نسبيا، ومنتخب مصر قادر على التأهل للدور التالي كمتصدر للمجموعة من خلال الفوز في المباراتين القادمتين أمام الكونغو وأوغندا".

وفضل خالد بيبو أن يعتمد أجيري على نفس التشكيل الذي بدأ به مباراة مصر أمام زيمبابوي، مؤكدا أن ثبات التشكيل مهم للمنتخب في الفترة الحالية لزيادة معدلات الانسجام والتعاون بين اللاعبين.



