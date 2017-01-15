ريال مدريد يسعى لاستغلال تعثر برشلونة على حساب فياريال بالليجا

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره فياريال، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال تعثر غريمه التلقيدي برشلونة أمام أوساسونا،أمس، بنتيجة 2- 2، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتوسيع الفارق مع البلوجرانا إلى ثلاث نقاط.

وكان ريال مدريد سقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر، يتسلح فياريال بأرضه وجماهيره لتحقيق ألو فوزه له في الدوري الإسباني هذا الموسم، على حساب ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن في جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز الـ 17 بنقطة وحيدة.



