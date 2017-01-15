اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ريال مدريد يسعى لاستغلال تعثر برشلونة على حساب فياريال بالليجا

ريال مدريد يسعى لاستغلال تعثر برشلونة على حساب فياريال بالليجا

تاريخ النشر

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره فياريال، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال تعثر غريمه التلقيدي برشلونة أمام أوساسونا،أمس، بنتيجة 2- 2، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتوسيع الفارق مع البلوجرانا إلى ثلاث نقاط.

وكان ريال مدريد سقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر، يتسلح فياريال بأرضه وجماهيره لتحقيق ألو فوزه له في الدوري الإسباني هذا الموسم، على حساب ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن في جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز الـ 17 بنقطة وحيدة.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content