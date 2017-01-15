مدرب نيجيريا رور:  المهاجم صامويل كالو في حالة جيدة

قال مدرب نيجيريا جيرنوت رور أن المهاجم صامويل كالو أصبح في حالة جيدة بعدما سقط في مرات الفريق مساء الجمعة وتم نقله للمستشفى مباشرة، حيث كانت هناك مخاوف حول معاناة مهاجم بوردو الفرنسي من مشاكل في القلب، لكن هذا نُفي بعدما خضع اللاعب لفحوصات بمستشفى بالإسكندرية.



وأوضح الموقع الرسمي للكاف أن كالو لم يشارك في مباراة نيجيريا الأولى أمام بوروندي مساء السبت كإجراء احترازي لكنه تواجد بالملعب لمساندة فريقه، كما تحدث المدرب جيرنوت رور لـموقع الكاف بعد المباراة وقال أن المهاجم في حالة طيبة.

وقال رور: "كالو عانى من أزمة يوم الجمعة حين شعر بتعب أثناء المران. تم نقله مباشرة للمستشفى ولحسن الحظ قال الأطباء أنها مشكلة جفاف، وليست أزمة في القلب. يبدو أنه لم يشرب كميات كافية من المياه".

وأضاف المدرب الألماني: "لكنه بحالة جيدة الآن ومعنوياته عالية. سننتظر الضوء الأخضر من الطاقم الطبي قبل أن ندفع به في المباريات. لكنه في وضعية جيدة. القرار الآن للأطباء".

وأكد كالو أنه بحالة جيدة بعدما خرج من غرفة ملابس الفريق عقب المباراة مبتسماً ومشيراً أن الأمور كلها طيبة، وقال:" أنا بخير الآن. لا توجد أي مشاكل".

وأشار المدرب "لدينا بعض اللاعبين الذين عانوا من المرض بسبب الطقس حين كنا نتدرب في أسابا. لكنني أعتقد أن الأمور ستكون أفضل وسيكون فريقنا جاهزاً".

جدير بالذكر أنه ستلتقي نيجيريا مع غينيا يوم الأربعاء في مباراة قوية.



