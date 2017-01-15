أجيري يعلن تشكيل الفراعنة أمام الكونغو بكأس أمم أفريقيا





أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيل الذي سيلعب مباراة الكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد المحمدي، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، وأيمن أشرف، ومحمد النني، وطارق حامد، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح، ومحمود حسن (تريزيجية)، ومروان محسن.

جدير بالذكر أن أجيري سيخوض المباراة بنفس التشكيل الذي بدأ به مباراة الفراعنة السابقة أمام زيمبابوي والتي انتهت بفوز مصر بهدف لتريزيجيه.



