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أتلتيكو مدريد يضم يورينتى لاعب ريال مدريد

أتلتيكو مدريد يضم يورينتى لاعب ريال مدريد

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أعلن نادى اتلتيكو مدريد اليوم الخميس توصله لاتفاق رسمي مع جاره ريال مدريد، بشأن انتقال اركوس يورنتي دءًا من الموسم الجديد.

وذكر أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي، أنه أتم الاتفاق مع ريال مدريد على توقيع ماركوس يورنتي، 24 عامًا، لمدة 5 مواسم، في انتظار إجرائه الكشف الطبي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الصفقة بلغت فيمتها 40 مليون يورو.

ولم يشارك يورنتي كثيرًا مع ريال مدريد خلال الموسم المنقضي، حيث خاض 16 مباراة فقط، وسجل هدفين.

ومن المتوقع أن يحل يورنتي بدلًا من رودريجو هيرنانديز "رودري"، والذي أبلغ أتلتيكو رسميًا برغبته في الرحيل عن الفريق.


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