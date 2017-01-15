اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

18 مصرياً ينافسون على جوائز "جيه بي مورجان" للإسكواش

18 مصرياً ينافسون على جوائز "جيه بي مورجان" للإسكواش

تاريخ النشر

يشارك 9 لاعبين مصريين و9 لاعبات مصريات في بطولة "جيه بي مورجان" المفتوحة للإسكواش التي ستنطلق غداً/ الأربعاء في إنجلترا وتبلغ جوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

واللاعبون هم: علي فرج "المصنف الأول"، ومحمد الشوربجي "المصنف الثاني"، ومروان الشوربجي، وكريم علي حقي، ومحمد الشربيني، وعمر مسعد، ويوسف سليمان، ومازن هشام، ومصطفى عسل.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تشارك في البطولة اللاعبات رنيم الوليلي، ونوران جوهر، ونور الطيب، وسلمى هاني، وندى عباس، وهانيا الحمامي، وزينة ميكوي، ونادين شاهين، ويثرب عادل.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content