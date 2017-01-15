18 مصرياً ينافسون على جوائز "جيه بي مورجان" للإسكواش

يشارك 9 لاعبين مصريين و9 لاعبات مصريات في بطولة "جيه بي مورجان" المفتوحة للإسكواش التي ستنطلق غداً/ الأربعاء في إنجلترا وتبلغ جوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

واللاعبون هم: علي فرج "المصنف الأول"، ومحمد الشوربجي "المصنف الثاني"، ومروان الشوربجي، وكريم علي حقي، ومحمد الشربيني، وعمر مسعد، ويوسف سليمان، ومازن هشام، ومصطفى عسل.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تشارك في البطولة اللاعبات رنيم الوليلي، ونوران جوهر، ونور الطيب، وسلمى هاني، وندى عباس، وهانيا الحمامي، وزينة ميكوي، ونادين شاهين، ويثرب عادل.



