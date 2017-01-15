نيس يضم الجزائري "وناس" رسميا لموسم على سبيل الإعارة من نابولي

تعاقد نادي نيس الفرنسي رسميا اليوم الجمعة مع الجناح الدولي الجزائري آدم وناس لمدة عام على سبيل الإعاة من نابولي الإيطالي مع وجود خيار للشراء بصفة نهائية مقابل 25 مليون يورو.



وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الجمعة أن نيس دفع2.5 مليون يورو لاستعارة وناس في صفقة ساهم بها الملياردير الإنجليزي، السير جيم راتكليف.



وشارك وناس (22 عاما) في 39 مباراة فقط منذ الانضمام لنابولي قادما من بورودو الفرنسي في صيف 2017، لكنه ساعد منتخب بلاده بشكل كبير في الفوز بكأس أمم أفريقيا عبر تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.



