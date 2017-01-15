تدريبات بدنية في الاهلي استعدادا لبطل غينيا الاستوائية

أدى فريق الأهلي مرانه, مساء اليوم, على ملعب التتش ضمن استعداداته لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال` 32 بدوري أبطال إفريقيا.

واقتصر المران على فقرة بدنية استمرت لمدة 20 دقيقة, ثم تقسيمة شهدت حماسا شديدا من اللاعبين. وشهد المران غياب حارس المرمى الدولي محمد الشناوي للإجهاد, حيث اكتفى بتدريبات بدنية, كما غاب الثلاثي, التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا والمالي أليو ديانج, بعد استدعائهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم, فيما أدى شريف إكرامي حارس المرمى تدريبات إضافية عقب نهاية المران.

كما أدى رامي ربيعة, لاعب الفريق الأحمر جلسة علاج طبيعي, مساء اليوم ضمن البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية .

وكان ربيعة قد اشتكى من إصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة .اطلع بره/ بطل جنوب السودان التي أقيمت في برج العرب في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى, ودع لاعبو الأهلي, اليوم الأحد, المدير الفني المؤقت محمد يوسف, ومدرب حراس المرمى طارق سيلمان, عقب المران المسائي وسيبدأ السويسري رينيه فايلر, المدير الفني الجديد, مهمته مع جهازه المعاون, غدا الاثنين, بعقد مؤتمر صحفي يتم خلاله الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد معه ومع جهازه المعاون الذي يضم مدربا عاما ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى .

فيما سيستمر الكابتن سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة والكابتن سامي قمصان كمدرب مساعد.



