أوساكا تحافظ على صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات وتغييرات بالقائمة

حافظت اليابانية نعومي أوساكا على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر صباح اليوم /الاثنين/ والذي شهد تغييرات بالجملة في المراكز العشر الأولى.

وارتقت الأسترالية أشلي بارتي 6 مراكز دفعة واحدة, لتحتل المركز الثاني عالميا, وذلك عقب تتويجها بلقب بطولة رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية, بينما تراجعت التشيكية كارولينا بليسكوفا مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث عالميا.

وتراجعت الرومانية سيمونا هاليب 5 مراكز لتحتل المرتبة الثامنة, وذلك بعد فشلها في الدفاع عن لقبها في رولان جاروس, وخروجها من ربع النهائي, وصعدت التشيكية بيترا كفيتوفا مرتبة واحدة لتحتل المركز الخامس عالميا, بينما تراجعت الألمانية أنجليك كيربر مركزا واحدا لتحتل المرتبة السادسة عالميا.





وتراجعت سلوان ستيفنز مركزين لتحتل المركز التاسع عالميا, إثر خروجها من ربع النهائي بعد وصولها إلى النهائي العام الماضي, بينما تقدمت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا مركزين لتتواجد في المرتبة السابعة عالميا.

وفيما يلي ترتيب المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي:





1- نعومي أوساكا: 6486 نقطة.

2- أشلي بارتي: 6350 نقطة.

3- كارولينا بليسكوفا: 5685 نقطة.

4- كيكي بيرتنز: 5345 نقطة.

5- بيترا كفيتوفا: 4925 نقطة.

6- أنجليك كيربر: 4675 نقطة.

7- إيلينا سفيتولينا: 3967 نقطة.

8- سيمونا هاليب: 3963 نقطة.

9- سلوان ستيفنز: 3682 نقطة.

10- أرينا سابالينكا: 3565 نقطة.



