بعد فوزه بها للمرة ال` 12.. "رولان جاروس" البطولة المفضلة لنادال

توج الإسباني المخضرم رافاييل نادال للمرة ال` 12 ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.







وتغلب نادال, صاحب ال` 33 عاما, على النمساوي دومينيك ثيم, صاحب ال` 25 عاما, بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع (6-3) و(5-7) و(6-1) و(6-1) .





وتغلب عليه أيضا في المباراة النهائية عام 2018, وفي عام 2017 توج بها بعد التغلب على السويسري ستانيسلاس فافرينكا. كما أن مجموع بطولات الماتادور الإسباني المصنف الثاني عالميا, في بطولات (جراند سلام الكبرى) بلغ بعد تتويجه ب` (رولان جاروس), أمس, 18 بطولة منها 12 فقط ببطولة (رولان جاروس), حيث خاض نادال 12 مباراة نهائية برولان جاروس وفاز بها جميعا.





وكان عام 2005 شاهدا على أول فوز لنادال بباكورة ألقابه بفرنسا المفتوحة, حيث أقصى السويسري روجر فيدرر من نصف النهائي, وتغلب على الأرجنتيني ماريانو بويرتا في المباراة النهائية.





وبسبب نادال, لم يتوج فيدرر بالبطولة سوى مرة واحدة عام 2009, عندما سقط الإسباني لأول مرة على يد السويدي روبين سودرلينج في الدور الرابع, قبل أن يثأر منه في مباراة تتويج النسخة التالية.





وتمكن أيضا الماتادور الإسباني من الصمود أمام الصربي نوفاك جوكوفيتش, المصنف الأول عالميا حاليا, الذي راح يحصد كل ما أمامه في جميع البطولات الأخرى, حيث لم ينجح نوفاك في التتويج برولان جاروس في المباريات النهائية أمام نادال عامي 2012 و2014.





كما أن الصربي توج بها مرة واحدة في تاريخه عام 2016, بعد التغلب على البريطاني أندي موراي, حيث خسر أمام نادال عامي 2012 و2014 وفي عام 2015 أمام السويسري ستان فافرينكا.

وبهذا المستوى الثابت من الأداء في بطولات فرنسا فمن الممكن أن ينجح نادال في تخطي الرقم القياسي لفيدرر في التتويج ببطولات (جراند سلام) البالغ مجموعها 20 بطولة.







