"البنا" و"نور الدين" يجتازان اختبارات "الكاف" استعدادًا لأمم إفريقيا

اجتاز الحكمان الدوليين محمود البنا وإبراهيم نور الدين اختبارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي أقيمت على هامش معسكر الحكام المقام حاليًا بالقاهرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.







واختار "الكاف" 6 حكام مصريين لبطولة أمم إفريقيا وهم: جهاد جريشة وأمين عمر وإبراهيم نور الدين حكام ساحة ومحمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات وأحمد حسام طه حكام مساعدين.. بينما لم يتضح الموقف النهائي لمحمود البنا من المشاركة في أمم إفريقيا من عدمه.





وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا مقسمين لست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.