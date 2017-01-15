الجماهير المصرية تتوافد على إستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب أمام الكونغو

توافدت الجماهير المصرية على إستاد القاهرة الدولي، من أجل حضور مباراة منتخب مصر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019".

وحضر حتى الآن ما يقرب من 35 ألف متفرج إلى المدرجات لمتابعة مباراة زيمبابوي وأوغندا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الجماهير في الساعات القادمة، لتكتمل الطاقة الاستيعابية للاستاد قبل مباراة منتخب مصر.

جدير بالذكر أنه في حال حقق المنتخب الوطني الفوز اليوم على الكونغو، سيضمن التأهل لدور الـ 16 للمسابقة القارية.



