مالي تفوز علي تشاد 2/ 0.. وبنين علي سيراليون بهدف نظيف

حقق منتخب مالي انتصارا ثمينا علي مضيفه منتخب تشاد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ بملعب إدريس محمد أويا في الجولة الثانية من المجموعة الأولي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



وسجل هدفي منتخب مالي كلا من موسى دجينيبو ومحمد كامارا في الدقيقتين 14 و45.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولي مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة غينيا وناميبيا التي تقام مساء اليوم، فيما يظل منتخب تشاد بلا نقاط في قاع المجموعة.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب بنين علي ضيفه سيراليون بهدف نظيف، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ 12 بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021.