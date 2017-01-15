محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء لأفضل لاعب بالعالم

قفز محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزى، إلى المركز الثانى فى استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية لاختيار أفضل لاعب فى العالم بالوقت الحالى.





واختارت الصحيفة المقربة من نادى ريال مدريد 10 لاعبين فى الاستفتاء الجماهيرى الذى طرحته لاختيار أفضل لاعب فى العالم.





وتواجد فى القائمة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، وزميله فى الفريق الهولندى فيرجيل فان ديك، ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى، كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، والفرنسى كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان، هازارد نجم تشيلسى المنتقل لصفوف ريال مدريد الإسبانى، والفرنسى أنطوان جريزمان.





كما تواجد بالقائمة أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد الإسبانى، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.



























