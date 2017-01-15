أستراليا تفوز على الأردن بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم وآسيا

واصل منتخب أستراليا انطلاقته المثالية في المجموعة الثانية بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم بقطر عام 2022 وكأس الأمم الآسيوية المقررة في الصين عام 2023، بعد تغلبه 1-0 على مضيفه منتخب الأردن يوم الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة.

وواصل منتخب أستراليا تصدره لترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد منتخب الأردن عند سبع نقاط في المركز الثالث.

ويدين المنتخب الأسترالي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه آدم تاجارت، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13، فيما أخفق المنتخب الأردني في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتلقى خسارته الأولى على ملعبه في تاريخ مواجهاته مع المنتخب الأسترالي.