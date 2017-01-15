"الفيفا" يرشح البرازيلي أليسون لجائزة أفضل حارس في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، المرشحين لجوائز " The Best" وقائمة أفضل 3 حراس مرمى للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم هذا العام.

وضمت القائمة، البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

ومن المُقرر أن يحتضن ملعب " سان سيرو" في مدينة ميلانو بإيطاليا، حفل توزيع النسخة الرابعة من الجائزة، يوم 23 سبتمبر الجاري.



ويُعد أليسون هو المرشح الأبرز للتتويج بالجائزة، والذي فاز مؤخرًا بأفضل حارس في أوروبا، بعدما توج بدوري الأبطال مع فريقه، وكوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

وتنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى، الثلاثي: كريستيان إندلر " باريس سان جيرمان " ، وهيدفينج ليندال " تشيلسي – فولفسبورج "، وساري فان فينيندال " آرسنال – أتلتيكو مدريد".

